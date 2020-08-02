AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسي تتميز بإطلالة شبابية جديدة.. شاهد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت في الصورة مرتدية فستان أبيض كاچوال قصير مع چاكيت چينز وزينت طلتها ببعض الإكسسوارت .


يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.
View this post on Instagram

Mood

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكره هبقى مليونير.. لقاء الخميسي ترقص بصحبة زوجها وأبنائها.. فيديو

لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في روما

لقاء الخميسي: "الختان جريمة.. لا لختان البنات"

خدوني تاني .. لقاء الخميسي تظهر بفستان ترتر في المغرب

بـ فستان أبيض.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها

إطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسى أمام البحر

ترشيحاتنا

بعد الغناء أمامه.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له

دولة آسيوية تعيد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

قصة حب شهد عليها الزوار.. أسد يلحق بزوجته بعد وفاتها بيوم.. صور

شاهد.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة بإغراق الشوارع بالمياه

تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأردنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

دامت الانفجارات ساعتين.. ماذا حدث في قرية النواهض بقنا (القصة كاملة)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود