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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. نادٍ فرنسي يستهدف عبد الرزاق حمد الله.. وتغيير مسمى الدوري بسبب الملك سلمان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم.. ونرصد لكم أبرزها كالآتي..



كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي سانت إيتيان الفرنسي بالتعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر السعودي.



وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بمسمى "عيدنا عيدين".



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص أحقية المدافع البرازيلي مايكون، في المشاركة مع ناديه النصر في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.


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