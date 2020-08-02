مبلغ خيالى.. عبد الرزاق حمدالله نجم النصر السعودي مطلوب في الدوري الفرنسى

كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي سانت إيتيان الفرنسي بالتعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر السعودي.
وذكرت صحيفة “Homme du match” الفرنسية أن سانت إيتيان يستهدف ضم حمدالله لتعزيز خط هجومه، وسيراقب مسؤولو النادي المهاجم الذي سجل 26 هدفًا في 25 مباراة هذا الموسم.
وقدّر المصدر قيمة حمدالله بحوالي 5 ملايين يورو، وهو سعر كبير بالنسبة للجانب الفرنسي الذي يريد تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة بصفقات قوية.
وذكرت صحيفة “Lions De l’Atlas” المغربية: إن هذه إشاعة محضة، ولن يهتم كلود بويل مدرب سانت إيتيان بتاتًا بملف اللاعب المغربي بسبب راتبه المرتفع”.