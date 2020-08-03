AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم 3 أغسطس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال  تعاملات اليوم الأثنين   3-8-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 208.65   ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (238.45 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 63.57 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (218.58 ريال سعودي) أي ما يعادل (58,28  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (208.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.63 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (1728.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (47,68 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (139.10  ريال سعودي) أي ما يعادل (37.08 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (119.22 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.79 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.416  ريال سعودي) أي ما يعادل 1.977دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,669  ريال سعودي) أي ما يعادل (445.02  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (238,447 ريال سعودي) أي ما يعادل (63.572دولار أمريكي)

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 181.94 ريال.. أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

بعد تغيرات الصعود والهبوط.. أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 178 ريالا في السعودية.. و18 بـ 149 درهما في الإمارات.. و24 بـ 16 دينارا بالكويت

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

عيار 21 يسجل 182.57 ريال.. أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 18 يونيو 2020

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 -6-2020

ترشيحاتنا

لأسباب غريبة.. صاحب متجر يمنع الزبائن من ارتداء الكمامة

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

متى تنتهي تكبيرات عيد الأضحى؟.. تعرف على آخر وقت لها

مارست الجنس في السيارات مقابل 4 آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ زمردة ابنة شيري هانم

مصر والكويت إخوة.. كويتيون يردون على محاولات الوقيعة: إحنا شعب واحد

هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود