أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم 3 أغسطس

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين 3-8-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 208.65 ريال سعودي. ننشرخلال تعاملات اليوم الأثنين 3-8-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 208.65 ريال سعودي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.









سعر الذهب في السعودية:





يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (238.45 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 63.57 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (218.58 ريال سعودي) أي ما يعادل (58,28 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (208.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.63 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (1728.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (47,68 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (139.10 ريال سعودي) أي ما يعادل (37.08 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (119.22 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.79 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.416 ريال سعودي) أي ما يعادل 1.977دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,669 ريال سعودي) أي ما يعادل (445.02 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (238,447 ريال سعودي) أي ما يعادل (63.572دولار أمريكي)



