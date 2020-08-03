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أخبار العالم

تيك توك تتهم فيسبوك بتشويه سمعتها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
اتهمت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، اليوم الإثنين، شركة فيسبوك بتشويه سمعة التطبيق في الولايات المتحدة. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، منح مالك شركة تيك توك الصينية، مهلة لمدة 45 يوما من أجل التفاوض على بيع الشركة. 

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قررت، اليوم الإثنين، إعادة التفاوض مرة أخرى على شراء برنامج "تيك توك"، وذلك عقب المحادثات التي تمت بين الشركة والرئيس الامريكي دونالد ترامب. 

وقالت الشركة في بيانها: "ستستمر مايكروسوفت بشكل سريع في المباحثات من أجل اتمام الاتفاق لشراء تيك توك من الشركة الأم في غضون أسابيع، في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل". 


واضاف البيان: "خلال هذه المحادثات، تتطلع مايكروسوفت إلى مواصلة الحوار مع حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك مع الرئيس". 

وكانت تقارير سابقة قد اشارت إلى خروج مايكروسوفت من صفقة شراء تيك توك بسبب تحذير الرئيس الأمريكي من ذلك. 

وبحسب شبكة بي بي سي فإن صفقة بيع تطبيق تيك توك كانت قريبة للغاية من الاتفاق ، ولكن ذهب كل شئ بعدما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضى بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. 

وتحاول شركة Bytedance الملكة لتطبيق تيك توك تقديم تنازلات كبيرة للإدارة الأمريكية بما في ذلك خلق آلاف الوظائف على مدى ثلاث سنوات، ولكن ذلك لم يمنع الإدارة من التنويه بحظر التطبيق قريبا. 
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