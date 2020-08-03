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أخبار العالم

جيش الاحتلال: لا نستبعد أن تكون خلية الحدود تابعة لحزب الله

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدم إمكانية الربط بين الخلية التي تم استهدافها على الحدود مع سوريا بحزب الله اللبناني، إلا أنه لم يستبعد ذلك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إحباط قوات الاحتلال محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وأكد أدرعي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أحبطت قوات الجيش قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا".

وأضاف: "رصدت قوة خاصة خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي"، لافتا إلى أن تلك القوة بجانب طائرة عسكرية فتحت نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم، مشيرا إلى غدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشار "تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات. 

وحمل أدرعي سوريا المسؤولية عن كل عمل ينطلق من أراضيه، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسمح بالمساس بسيادتها.
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