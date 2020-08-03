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أخبار العالم

مادحًا بلاده.. ضاحي خلفان: رفرف هناك على المريخ يا علم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:54 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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شيماء عبد السلام
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة يمدح فيها رمز وعلم الإمارات.

حيث غرد خلفان قائلًا: "رفرف هناك على المريخ يا علم  ، لا يبلغ المجد إلا من له همم".

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وسبق وشن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوما حادا على قطر والإخوان حيث أكد أن "الجار يحترم وأنتم لم تحترموا الجوار..لأن فيكم أكبر غدار"، وذلك في إشارة إلى أمير قطر الذي لم يحترم التعهدات والاتفاقيات مع الدول العربية.

وهو ما أسفر عن قرار دول مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
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