مادحًا بلاده.. ضاحي خلفان: رفرف هناك على المريخ يا علم





حيث غرد خلفان قائلًا: " رفرف هناك على المريخ يا علم ، لا يبلغ المجد إلا من له همم".





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وسبق وشن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق ، هجوما حادا على قطر والإخوان حيث أكد أن "الجار يحترم وأنتم لم تحترموا الجوار..لأن فيكم أكبر غدار"، وذلك في إشارة إلى أمير قطر الذي لم يحترم التعهدات والاتفاقيات مع الدول العربية.



