قائد حقق حلم أمة.. ضاحى خلفان يعلن عن كتاب لمحمد بن راشد

نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة أعلن فيها عن إسم كتاب قد يكتبه عن محمد بن راشد".





وقال خلفان في تغريدته: قائد حقق حلم أمة.... هذا عنوان حجزته من الآن لكتاب.. عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. في طور كتابته

الملكية الفكرية.. حماية الحقوق".









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وسبق وشن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوما حادا على قطر والإخوان حيث أكد أن "الجار يحترم وأنتم لم تحترموا الجوار..لأن فيكم أكبر غدار"، وذلك في إشارة إلى أمير قطر الذي لم يحترم التعهدات والاتفاقيات مع الدول العربية.





وهو ما أسفر عن قرار دول مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة