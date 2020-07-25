AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قائد حقق حلم أمة.. ضاحى خلفان يعلن عن كتاب لمحمد بن راشد

السبت 25/يوليه/2020 - 10:20 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة أعلن فيها عن إسم كتاب قد يكتبه عن محمد بن راشد".

وقال خلفان في تغريدته:قائد حقق حلم أمة.... هذا عنوان حجزته من الآن لكتاب.. عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. في طور كتابته
 الملكية الفكرية.. حماية الحقوق".


اقرأ أيضًا:


وسبق وشن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوما حادا على قطر والإخوان حيث أكد أن "الجار يحترم وأنتم لم تحترموا الجوار..لأن فيكم أكبر غدار"، وذلك في إشارة إلى أمير قطر الذي لم يحترم التعهدات والاتفاقيات مع الدول العربية.

وهو ما أسفر عن قرار دول مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: إذا غردت فجرا أيقظت الدوحة والإخوان وأصبحوا في فزع

زعيم ميليشيات برتبة داعية .. ضاحي خلفان يشن هجوما جديدا علي أردوغان

ضاحي خلفان: غدر أردوغان بأقرب المقربين إليه ليبقى في الكرسى

انفض عنك الغبار.. ضاحى خلفان يبعث برسالة غير مباشرة عبر تويتر

ضاحي خلفان: لهجة الإمارات المحلية أقرب إلى الفصحى

قائد حقق حلم أمة عربية.. ضاحي خلفان يغرد لـ محمد بن راشد

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. والتعليم: النتائج مبشرة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

فيديو نادر.. أحمد فاروق الفيشاوي عن والده: ممثل مش بطال ييجي منه

مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك غدًا بخصومات 20٪ .. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينية

وداعا للمركزية.. لميس سلامة تكشف عن أهم الافتتاحات خلال الأيام القادمة

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور