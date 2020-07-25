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أخبار العالم

قائد حقق حلم أمة عربية.. ضاحي خلفان يغرد لـ محمد بن راشد

السبت 25/يوليه/2020 - 06:09 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال خلفان في تغريدته: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي... قائد حقق حلم أمة عربية.

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وسبق وشن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوما حادا على قطر والإخوان حيث أكد أن "الجار يحترم وأنتم لم تحترموا الجوار..لأن فيكم أكبر غدار"، وذلك في إشارة إلى أمير قطر الذي لم يحترم التعهدات والاتفاقيات مع الدول العربية.

وهو ما أسفر عن قرار دول مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
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