مصادر: متوسط سعر خام دبي صعد في يوليو إلى 43.278 دولار

قالت مصادر بقطاع النفط يوم الاثنين إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في يوليو إلى 43.278 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ فبراير.







انخفاض إنتاج نفط النرويج بأكثر من المتوقع في يونيو



اقرأ أيضا:

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.





يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.الخام يوليو يونيو التغيربلاتس دبي 43.278 40.791 2.487بلاتس عمان 43.390 40.844 2.546متوسط بلاتس عمان/دبي 43.334 40.818 2.517متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 43.447 41.186 2.261