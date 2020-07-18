انخفاض إنتاج نفط النرويج بأكثر من المتوقع في يونيو

قالت مديرية البترول النرويجية إن إنتاج البلاد من النفط الخام انخفض في يونيو بأكثر من المتوقع مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي لكن بأقل مما كان متوقعا.





وهبط إنتاج الخام 12 % إلى 1.54 مليون برميلا يوميا، ما يقل 4.1 % عن التوقعات الرسمية التي تتماشى مع سقف للإنتاج حددته الحكومة النرويجية عند 1.61 مليون برميل يوميا.









وحصص إجمالي الإنتاج موزعة على حقول نفط مختلفة في الجرف القاري النرويجي.





وقالت وزارة النفط والطاقة النرويجية في بيان منفصل اليوم الجمعة ”الحقول التي أنتجت أقل من الحصة المحددة لشهر يونيو يمكن أن تضيف تلك الكميات إلى حصص إنتاجها في النصف الثاني من العام“.





لكن إنتاج الخام ارتفع 45.8 % على أساس سنوي بفضل زيادة إنتاج حقل يوهان سفيردروب النفطي العملاق الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر الماضي.





وزاد إنتاج الغاز الطبيعي اليومي 5.9% على أساس شهري إلى 279.7 مليون متر مكعب يوميا في يونيو بما يقل 10% عن التوقعات الرسمية ومستواه قبل عام.



