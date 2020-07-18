تعديل طاقة تكرير النفط في روسيا في يوليو بزيادة 8.2%

أفادت بيانات رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز يوم الجمعة بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا جرى تعديلها بالزيادة بنسبة 8.2 % في يوليو إلى 2.611 مليون طن.

وروجعت الطاقة بسبب خطط إصلاح جديدة ببعض المصافي، بما في ذلك أعمال صيانة لم يكن مخططا لها في محطة كومسمولسك وكذلك مد أجل أعمال صيانة بمصفاة أستراخان

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم قالوا إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.





وقلصت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي 10٪ من المعروض العالمي.





وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر



