AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعديل طاقة تكرير النفط في روسيا في يوليو بزيادة 8.2%

السبت 18/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
أفادت بيانات رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز يوم الجمعة بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا جرى تعديلها بالزيادة بنسبة 8.2 % في يوليو إلى 2.611 مليون طن.

وروجعت الطاقة بسبب خطط إصلاح جديدة ببعض المصافي، بما في ذلك أعمال صيانة لم يكن مخططا لها في محطة كومسمولسك وكذلك مد أجل أعمال صيانة بمصفاة أستراخان

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم قالوا إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.

وقلصت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو  بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي 10٪ من المعروض العالمي.

 وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تتوقع انخفاض طاقة تكرير النفط الأساسية في يونيو المقبل

قبل اجتماع أوبك بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

اجتماع أوبك وروسيا السبت لتمديد العمل بتخفيضات نفطية قياسية

السعودية ستنهي التخفيضات الطوعية فوق اتفاق أوبك+

أوبك+ تحث على الامتثال ولا قرار لتمديد خفض النفط

مصادر: أنجولا تقاوم ضغط أوبك للالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط

ترشيحاتنا

بعد معاناة والده من الاكتئاب.. تعليق مؤثر من ابن عبد الرحمن أبو زهرة

قبل الحج.. السعودية تطلق تقنية جديدة في مساجد مكة المكرمة لقتل الفيروسات في 30 ثانية

استخدمها فورا.. 4 تطبيقات مميزة للاستفادة من كافة خدمات واتساب

صفقة رافال وميراج وصواريخ عابرة للقارات.. هل تخطط إثيوبيا لعمل عسكري واسع قريبا؟

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

أخبار الزمالك.. حقيقة انسحاب الفريق من الدوري.. مرتضى منصور يتلقى تهديدات من قطر وتركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة