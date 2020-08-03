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أخبار العالم

بإجمالي 68299 حالة.. الكويت تسجل 388 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68299 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 461 حالة.

 وأوضحت الصحة الكويتية أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 282 حالة لمواطنين كويتيين و106 حالات لغير الكويتيين بنسبة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 126 حالة مبينا أن المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغ 8099 حالة. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 526 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 59739 حالة.
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