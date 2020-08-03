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أخبار البلد

ليس له علاقة بـ النهضة.. وزير الري السابق يكشف لـ صدى البلد أسباب انهيار سد السودان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
اعتبر د.حسام المغازي وزير الري الأسبق أن انهيار سد بوط فى السودان ليس له علاقة من قريب أو بعيد بسد النهضة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن بوط هو سد على أحد روافد النيل الأزرق المحلية داخل السودان، وحادث الإنهيار وقع نتيجة أمطار محلية على المنطقة التي يقع بها ما تسبب فى زيادة كميات الأمطار المخزنة به عن سعته التخزينية


وأشار الوزير السابق إلى أن سد السد التخزينية لا تتجاوز ٥ ملايين متر مكعب وكمية الأمطار التى استبقلتها المنطقة كانت أكبر بكثير من ذلك مما تسبب في انهياره و لا علاقة لـ سد النهضة بالحادث.

وأعلنت السودان انهيار سد، في منطقة بوط ما أسفر عن تدمير 600 منزل.


وأعربت مصر، الأحد، عن تضامنها الكامل مع السودان، وأكدت وزارة الخارجية في بيان، وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.

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