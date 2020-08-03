AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بعد العودة الى الديار تذكرت عدم الحلق والتقصير في الحج فماذا أفعل؟

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:10 م
مستشار المفتي
مستشار المفتي
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحلق والتقصير من واجبات الحج ،لافتا الى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن التقصير واجب ويجبر تركه بدم.


وأشار إلى أن من نسى الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من مناسك الحج عليه أن يذبح شاة جبرًا عن نسيانه لتقصير الشعر بأن يرسل نحو 490 ريالا وإرسالها إلى شخص في السعودية ليذبح بدلا عنه.

طواف الوداع.. 3 أشخاص يسقط من عليهم

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن طواف الوداع يكون قبل مغادرة مكة مباشرة، موضحًا أنه إذا رجع الحاج من منى، وانتهت جميع أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط.

المكث في مكة بعد طواف الوداع

واستدل الدكتور محمد الشحات الجندي لـ«صدى البلد» على طواف الوداع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف للوداع، وكان قد قال: «لتأخذوا عني مناسككم»، مشددًا على أنه يجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله الحاج بمكة، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشىء، إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه، كشد الرحل، وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة. ونحو ذلك.

من يسقط عنه طواف الوداع

وأضاف: "ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وإن تأخر وجب عليه إعادة الطواف، ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» والنفساء كالحائض، وكذلك لا يجب على أهل مكة طواف وداع".

حكم طواف الوداع

وتابع: "وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة القصر ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها، وقال النووي في المجموع: هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف. قال إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه، وقال البغوي والمتولي وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيًا أو غير ذلك، وهذا الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيمًا للحرم وتشبيهًا لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجاج ينهون أعمال يوم النحر .. ويرمون الجمرات الثلاث غدًا .. والصحة السعودية: لا إصابات بين ضيوف الرحمن وخلو المشاعر المقدسة من كورونا

ما هو طواف الوداع في الحج.. حكمه وشروطه ووقته

لجنة الفتوى تحذر من المكوث في مكة بعد طواف الوداع

الحجاج المتعجلون ينهون مناسك الحج.. والعلماء يحذرون من المكوث في مكة بعد طواف الوداع.. ويؤكدون: من تركه عليه «دم»

ما هو التعجل في الحج وهل يلزم المتعجل المبيت بمنى بعد غروب الشمس؟

4 أخطاء يقع فيها بعض الحجاج عند طواف الوداع

ترشيحاتنا

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

حررت محضرا ضد الشباب.. التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش بـ ريهام سعيد في مارينا

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

السعودية تزف بشرى سارة عن موسم الحج هذا العام

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور