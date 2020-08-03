بعد العودة الى الديار تذكرت عدم الحلق والتقصير في الحج فماذا أفعل؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحلق والتقصير من واجبات الحج ،لافتا الى

أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن التقصير واجب ويجبر تركه بدم.







