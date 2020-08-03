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بين الناس

الهدوء يسود ميدان التحرير وكورنيش النيل في رابع أيام العيد..فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - أشرف العمدة - ايهاب عيد
شهد ميدان التحرير وشوارع وسط البلد وكورنيش النيل،  حالة من الهدوء التام في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. 

فيما خلت الشوارع بشكل عام من السيارات والمواطنين إلا من بعض الشباب والأطفال الذين يتنزهون إحتفالًا بعيد الأضحى .

واستعدت مديرية أمن القاهرة بتكثيف انتشارها بجميع المحاور والشوارع، والميادين ومحيط المنشآت الحيوية للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الاضحى المبارك، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.


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من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم فيروس "كورونا" بشكل كبير خلال هذه المرحلة وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كلا من وزيري النقل والداخلية بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاصة بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي.


وكذلك في جميع المصالح الحكومية وجميع المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي لهذه الجائحة، وتراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول
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