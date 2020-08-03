AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محمد عمارة: وجود مجلس الشيوخ يساهم في اكتمال المنصة التشريعية للدولة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:09 م
الدكتور محمد عمارة،
الدكتور محمد عمارة، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
حسن رضوان
قال الدكتور محمد عمارة، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري ضمن قائمة من أجل مصر لعضوية مجلس الشيوخ، إن وجود مجلس الشيوخ يساهم في اكتمال المنصة التشريعية للدولة، مضيفا أن وجود البرلمان بغرفتيه ضرورة لترسيخ دعائم الديمقراطية الكاملة.

وأشار "عمارة"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان في مصر يعتبر اكتمال لركائز الدولة، وتمثيلا للإصلاح السياسي للدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية دور الأحزاب الفترة المقبلة، حيث أنهم يلعبون دورا هاما في الاستماع لكل الأصوات بالشارع.

وأضاف أنه يجب أن نواصل عملنا مهما كانت الضغوط، مستشهدا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل كلما أصبنا بضغط، مؤكدا أن المرأة هى عماد المجتمع ونواته، والعائل الفكري للأسرة.

ونوه "عمارة" بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي حق أصيل لها، حيث لا فرق بين رجل امرأة طالما كلاهما يؤدي دوره على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تعقيدات في نسبة المرأة الممثلة بمجلس الشيوخ.. وهناك حوار جارٍ لهذا الشأن

أبو شقة يطالب بإجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى توقيت واحد

أحزاب تؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب.. التجمع: فرصة لتجربة التحالفات الانتخابية.. والجيل: عقدهما فى توقيت واحد به ضرر.. والحركة الوطنية: تقلل التكاليف على الدولة

بهاء أبوشقة في حواره لـ«صدى البلد»: قانون مجلسي النواب والشيوخ الأصلح للمرحلة الحالية..سنجري مشاورات مع الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة توافقية..وأتحدى أن يلعب المال السياسى دورا داخل حزب الوفد

الوفد يتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل كتلة وطنية متماسكة في القوائم والانتخابات الفردية داخل البرلمان.. أبو شقة: قانونا النواب والشيوخ الأصلح للفترة الحالية

معتز الخصوصي يكتب: انتخابات مجلس الشيوخ.. 5 تحديات أمام الأحزاب

ترشيحاتنا

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

بالبوركيني .. شاهد إطلالات نيرمين الفقي على البحر

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت

لن ننسى .. شاهد ماذا قال التليفزيون الكويتي عن مصر

الصحة العالمية تعلن فشلها أمام وباء كورونا: لا علاج على الإطلاق

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد