محمد عمارة: وجود مجلس الشيوخ يساهم في اكتمال المنصة التشريعية للدولة

قال الدكتور محمد عمارة، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري ضمن قائمة من أجل مصر لعضوية مجلس الشيوخ، إن وجود مجلس الشيوخ يساهم في اكتمال المنصة التشريعية للدولة، مضيفا أن وجود البرلمان بغرفتيه ضرورة لترسيخ دعائم الديمقراطية الكاملة.





وأشار "عمارة"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان في مصر يعتبر اكتمال لركائز الدولة، وتمثيلا للإصلاح السياسي للدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية دور الأحزاب الفترة المقبلة، حيث أنهم يلعبون دورا هاما في الاستماع لكل الأصوات بالشارع.





وأضاف أنه يجب أن نواصل عملنا مهما كانت الضغوط، مستشهدا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل كلما أصبنا بضغط، مؤكدا أن المرأة هى عماد المجتمع ونواته، والعائل الفكري للأسرة.





ونوه "عمارة" بأن مشاركة المرأة في العمل السياسي حق أصيل لها، حيث لا فرق بين رجل امرأة طالما كلاهما يؤدي دوره على أكمل وجه.