أعرب عن ترحيبه بالبقاء مع الذئاب.. معروف يوسف يحسم مصير عودته للزمالك

قام النيجيري معروف يوسف ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المعار لنادي المقاولون العرب علي إخطار مسؤولي ذئاب الجبل بترحيبه بالاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.
يأتي هذا في ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب بالقلعة البيضاء.
ويتبقى في عقد معروف يوسف موسم واحد مع القلعة البيضاء.
وكان الزمالك أعار اللاعب للمقاولون في بداية الموسم الحالي بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأبيض.
ويسعى مسؤولو المقاولون لضم معروف يوسف بصورة نهائية من الزمالك في ظل حاجة الفريق لخدماته وتمسك عماد النحاس المدير الفني للذئاب بضمه.