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رياضة

أعرب عن ترحيبه بالبقاء مع الذئاب.. معروف يوسف يحسم مصير عودته للزمالك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:36 م
معروف يوسف
معروف يوسف
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ملك موسى
قام النيجيري معروف يوسف ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المعار لنادي المقاولون العرب علي إخطار مسؤولي ذئاب الجبل بترحيبه بالاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

 يأتي هذا في ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب بالقلعة البيضاء.

 ويتبقى في عقد معروف يوسف موسم واحد مع القلعة البيضاء.

 وكان الزمالك أعار اللاعب للمقاولون في بداية الموسم الحالي بسبب كثرة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأبيض. 

 ويسعى مسؤولو المقاولون لضم معروف يوسف بصورة نهائية من الزمالك في ظل حاجة الفريق لخدماته وتمسك عماد النحاس المدير الفني للذئاب بضمه.
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