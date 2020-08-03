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تعليم

التعليم : آخر موعد للتقديم في أول مدرسة لتجارة التجزئة بـ مصر .. 8 أغسطس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يوم السبت 8 أغسطس 2020 ، هو آخر موعد للتقديم في مدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية ، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



وتعد مدرسة بي.تك أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.



وللتقديم في هذه المدرسة يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائقا طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.


 

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة استمارة النجاح، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.


 

وتضم "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)،  وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4. 


 

وتعد مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية شراكة جديدة من نوعها تقدم تخصصا هاما وفرص توظيف للشباب في قطاع التجزئة عالية للغاية، حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات، إذ احتل قطاع تجارة التجزئة والجملة المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2019/2020، ووصلت نسبة مساهمته إلى 14.7%، ومن المنطقي أن تهتم الوزارة بتلبية نداء هذا القطاع الهام وتوفير العمالة الماهرة له.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة، وأن الهدف من تلك المدارس هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الاقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتم تخرُج أول دفعة من مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي  2022/2023.


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