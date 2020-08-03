مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها مع نيكولا معوض.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها مع نيكولا معوض.





وعلقت مي سليم على الصورة قائلة " خيط رفيع" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منورين" واحلى فنانة" و " عسل"





يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".



