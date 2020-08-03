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فن

مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها مع نيكولا معوض.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:18 م
مي سليم
مي سليم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة مي سليم جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها مع نيكولا معوض.

وعلقت مي سليم على الصورة قائلة " خيط رفيع" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منورين" واحلى فنانة" و " عسل"

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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خيط حرير ❤️

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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