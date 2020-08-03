تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للكرات العرضية والتصويب على المرمى.





وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجانب الخططي، وحرص على الحديث أكثر من مرة لتنفيذ التعليمات وتحقيق أقصى استفادة من المران.





وعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن سلسلة الجلسات التي تجمع الثنائي بشكل مستمر، في إطار التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد استأنف مرانه أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت 48 ساعة.







