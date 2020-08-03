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رياضة

تمرد اللاعبين مستمر .. لاعب هولندي يرفض استكمال الدوري السعودي مع الفيصلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
 مسلسل تمرد اللاعبين الأجانب على أنديتهم في السعودية مستمر، بعد رفض أحد اللاعبين استكمال الموسم مع ناديه الفيصلي.

ورفض عدد من اللاعبين الأجانب استئناف ما تبقى من مباريات في الدوري السعودي مع أنديتهم على رأسهم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي أعير لصفوف الاتفاق السعودي.

وذكر برنامج الديوانية السعودي، أن الهولندي رولي بونيفاسيا رفض استكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع ناديه الفيصلي.

وأشار البرنامج أن بونيفاسيا طلب من إدارة ناديه الحصول على المبلغ المالي الذي تم خصمه من مرتبه أسوة بباقي اللاعبين بسبب أزمة كورونا، وهو الأمر الذي رفضته إدارة ناديه، ليخبرهم بأنه لن يكمل الموسم معهم.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري السعودي يوم غدًا الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس.
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