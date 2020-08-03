مسحة كورونا لـ طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري.. غدا







ويلتقي الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ضمن مؤجلات الدورى المحلي.





واختار وجيه احمد رئيس لجنة الحكام طاقم حكام ساحة و المساعدين الى جانب اثنين من حكام تقنية الفيديو الـ var لإدارة لقاء الزمالك والمصري.







وينتظر وجيه احمد نتيجة العينات الخاصة بمسحة فيروس كورونا واذا ما أسفرت النتيجة عن سلبية طاقم التحكيم سوف يتم الاعلان عنه بعد غد الأربعاء واخطار الفريقين.







يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.







وتواجد المصري أمين عمر في قائمة الحكام الأفارقة للمشاركة في كأس العالم بقطر، ليصبح الحكم المصري الوحيد المتواجد في قائمة حكام القارة الأفريقية.







ويشارك من حكام إفريقيا رفقة أمين عمر الحكم الجزائري مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد، والإثيوبي باملاك تيسيما والسنغالي ماجيتي نداي، والكنغولي نجامبو ندالا.







وتنطلق بطولة كأس العالم بقطر في الحادي عشر من شهر نوفمبر وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام المقبل.



