مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون





من أسهل أنواع الديتوكس هو الماء بالليمون والخيار والنعناع ، فهو مكوناته سهلة ومتوفرة في أي منزل ، ويمكنك الاكتفاء بالماء وشرائح الليمون فقط ، واجعلها عادة واحتفظ بتلك الزجاجة معك حتى خارج المنزل لتكون مشروبك اليومي الصحي .





فوائد ديتوكس الماء والليمون بحسب موقع هيلث لاين :

1- يخلصك من سموم الجسم

2- يحفز عملية حرق الدهون

3- يقوي المناعة

4- يرطب الجسم ويمنع الجفاف

5-يساعد على إنقاص الوزن

6- يساعد في تحسين وظائف الدماغ

7-يساعد على نضارة البشرة

8- يحمي من علامات التقدم في السن

9- يساعد على التخلص من نفايات الجسم

10- يحسن عملية الهضم .





يحتاج الجسم إلى تناول مشروبات تساعد على التخلص من السموم وتنقي الدم ، خاصة في ظل عادة تناول الأكلات الجاهزة غير الصحية وغيرها من المشروبات ، فيمتلئ الجسم بالعديد من المواد الضارة والسموم التي تنتقيها الكلى، لذا يفضل تناول مشروبات الديتوكس بشكل يومي كي تساعد جسمك على أن يظل نقيا.