مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

يحتاج الجسم إلى تناول مشروبات تساعد على التخلص من السموم وتنقي الدم ، خاصة في ظل عادة تناول الأكلات الجاهزة غير الصحية وغيرها من المشروبات ، فيمتلئ الجسم بالعديد من المواد الضارة والسموم التي تنتقيها الكلى، لذا يفضل تناول مشروبات الديتوكس بشكل يومي كي تساعد جسمك على أن يظل نقيا.
من أسهل أنواع الديتوكس هو الماء بالليمون والخيار والنعناع ، فهو مكوناته سهلة ومتوفرة في أي منزل ، ويمكنك الاكتفاء بالماء وشرائح الليمون فقط ، واجعلها عادة واحتفظ بتلك الزجاجة معك حتى خارج المنزل لتكون مشروبك اليومي الصحي .
فوائد ديتوكس الماء والليمون بحسب موقع هيلث لاين :
1- يخلصك من سموم الجسم
2- يحفز عملية حرق الدهون
3- يقوي المناعة
4- يرطب الجسم ويمنع الجفاف
5-يساعد على إنقاص الوزن
6- يساعد في تحسين وظائف الدماغ
7-يساعد على نضارة البشرة
8- يحمي من علامات التقدم في السن
9- يساعد على التخلص من نفايات الجسم
10- يحسن عملية الهضم .