مرشح التنسيقية: الوطنية للانتخابات راعت التسهيل على كبار السن وذوي الإعاقة

صرح مرشح الشيوخ محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من توزيع 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وذلك بعدد 14 ألف و92 لجنة بواقع صندوق للفردى وأخر للقائمة بإشراف قضائي كامل بمشاركة نحو 18 الف قاضي ويعاونهم 120 ألف موظف





وقسمت الهيئة الجمهورية الي 27 لجنة عامة ، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الخدمات الخاصة باللجان الفرعية حيث أنه من المقرر عدم تخصيص لجان داخل المحافظات لتصويت المغتربين بل أن التصويت في اللجنة الانتخابية المقيد بها الناخب فقط .





وأضاف عزمي أن الهيئة الوطنية راعت فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وضع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان الفرعية المتواجدة بالأدوار الأرضى داخل مقرات الانتخاب دون الحاجة للصعود ،



