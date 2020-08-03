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برلمان

مرشح التنسيقية: الوطنية للانتخابات راعت التسهيل على كبار السن وذوي الإعاقة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:16 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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أحمد أيمن
صرح مرشح الشيوخ محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من توزيع 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وذلك بعدد 14 ألف و92 لجنة بواقع صندوق للفردى وأخر للقائمة بإشراف قضائي كامل بمشاركة نحو 18 الف قاضي ويعاونهم 120 ألف موظف

وقسمت الهيئة الجمهورية الي 27 لجنة عامة ، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الخدمات الخاصة باللجان الفرعية حيث أنه من المقرر عدم تخصيص لجان داخل المحافظات لتصويت المغتربين بل أن التصويت في اللجنة الانتخابية المقيد بها الناخب فقط .

وأضاف عزمي أن الهيئة الوطنية راعت فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وضع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان الفرعية المتواجدة بالأدوار الأرضى داخل مقرات الانتخاب دون الحاجة للصعود ،

وأكد عزمي علي توافر ثلاث وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية و مقرها و الرقم في الكشوف الانتخابية وهي عبر موقع الهيئة الرسمى www.electaions.eg، أو بإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال على الخط الساخن 141.
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