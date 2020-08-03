شاهد .. إيمان العاصي تخطف الأنظار برفقة نجلتها على شاطئ البحر

وكتبت إيمان العاصي معلقة علي الصورة : My🦄

ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " جميلة اوي ، ربنا يخليهالك ، كعب علي البحر ".

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كانت إيمان العاصى، أعربت عن سعادتها، بإعلان قناة mbc مصر، عن عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشتها، ، في التاسعة مساءً، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع في عرض الجزء الثاني المقرر إذاعته أواخر يوليو الجاري.





وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات، وتلعب أميرة الدراما إيمان العاصي من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش في الحارة التي هي محور الأحداث، ومن المنتظر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثاني، كما سبق وفعلت في الجزء الأول.