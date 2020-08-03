تفاصيل مقترح تحويل الصيادلة لـ أطباء بشريين.. فيديو

كشف الدكتور علاء عرفات، نقيب صيادلة أسيوط، تفاصيل مقترح تحويل الصيادلة لـ أطباء بشريين.





وتابع عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، قائلًا :"هذا القرار مجرد اقتراح من المجلس الأعلى للجامعات ، ويهدف هذا القرار لتحويل طلبة كلية الصيدلة الحاليين إلى كلية الطب"، مشيرا إلى أن هذا القرار طبق في الماضي.





وأكمل الدكتور علاء عرفات، نقيب صيادلة أسيوط، أنه هذا المقترح ليس بدعة، والبعض تفهم هذا المقترح بصورة خاطئة"، لافتَا إلى أنه طالب بتخفيض طلبة كلية الصيدلة، وهذا الأمر طبق في العام الماضي بنسبة 25%.



