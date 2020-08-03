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رياضة

ممر شرفي للأطباء والعاملين في الصحة قبل مباريات الدوري السعودي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:55 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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إسماعيل محمود
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، بإقامة ممر شرفي قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك للأطباء وجميع العاملين في مجال الصحة.

ونشرت وزارة الرياضة خبرًا أشارت فيه أن الأمير عبدالعزيز وجه بإقامة ممرات شرفية لأبطال الصحة والسلامة والأمان قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

ويأتي ذلك بحسب الخبر تقديرًا لمجهوداتهم في محاربة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وعلاج المصابين منهم.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات بطولة الدوري السعودي غدًا الثلاثاء، بعد توقفها لأكثر من 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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