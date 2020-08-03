أرفض الكلام الخارج.. رد غير متوقع من مروة ناجي حول تقديم أغنية مع حمو بيكا

كشفت المطربة مروة ناجي ، عن رأيها حال عُرض عليها غناء أغنية مع مطرب المهرجانات حمو بيكا .









وقالت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" مش عارفة، لكن انا بحب حمو بيكا ".









وتابعت:" حبيت حمو بيكا بشكل كبير عقب حلقة رامز جلال في رمضان، ووجدته شخص تلقائي وعفوي ودمه خفيف ".









وفي سياق متصل قالت مروة ناجي:" يصعب علينا حجم الموهبة عندما لا نحقق نجاحا مثل مطربي المهرجانات وانتشار اغاني المهرجانات بشكل كبير على السوشيال ميديا".









وتابعت مروة ناجي :" الناس بتحب المهرجانات والشعب المصري مرح يحب الضحك وكلمات المهرجانات قريبة من الشارع لكني أرفض الكلام الخارج".