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توك شو

أرفض الكلام الخارج.. رد غير متوقع من مروة ناجي حول تقديم أغنية مع حمو بيكا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:23 م
مروة ناجي
مروة ناجي
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هاني حسين
كشفت المطربة مروة ناجي، عن رأيها حال عُرض عليها غناء أغنية مع مطرب المهرجانات حمو بيكا .


وقالت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" مش عارفة، لكن انا بحب حمو بيكا ".


وتابعت:" حبيت حمو بيكا بشكل كبير عقب حلقة رامز جلال في رمضان، ووجدته شخص تلقائي وعفوي ودمه خفيف ".


وفي سياق متصل  قالت مروة ناجي:" يصعب علينا حجم الموهبة عندما لا نحقق نجاحا مثل مطربي المهرجانات  وانتشار اغاني المهرجانات بشكل كبير على السوشيال ميديا".


وتابعت مروة ناجي :" الناس بتحب المهرجانات والشعب المصري مرح يحب الضحك وكلمات المهرجانات قريبة من الشارع لكني أرفض الكلام الخارج".
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