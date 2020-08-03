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توك شو

بعد غناء برضاك في the voice.. مروة ناجي: جالي التهاب رئوي حاد ودخلت العناية 10 أيام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:14 م
مروة ناجي
مروة ناجي
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هاني حسين
قالت المطربة مروة ناجي، إنها غير راضية عن إدارة موهبتها في مجال الغناء. 

وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :"  بعد نجاحي الكبير في برنامج " ذا فويس" تواصل معي كل شركات الإنتاج في العالم العربي ".

وتابعت مروة ناجي:"  كنت مرتبطة بعقود اثناء  مشاركتي في برنامج ذا فويس وتلقيت عروض كثيرة".

وأكملت مروة ناجي:"  تعبت بعد غناء أغنية برضاك في« the voice» وتم علاجي بطريقة خاطئة وعانيت من التهاب رئوي حاد ودخلت العناية المركزة 10 أيام".

ولفتت مروة ناجي:" زادت  الاعراض على جسدي  ومكنتش بشوف ولادي لمدة 3 شهور، وبعد رحلة العلاج  دخلت مجال التمثيل في بطولة مسلسل مع جمال العدل".
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