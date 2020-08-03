بعد غناء برضاك في the voice.. مروة ناجي: جالي التهاب رئوي حاد ودخلت العناية 10 أيام

قالت المطربة مروة ناجي، إنها غير راضية عن إدارة موهبتها في مجال الغناء.
وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" بعد نجاحي الكبير في برنامج " ذا فويس" تواصل معي كل شركات الإنتاج في العالم العربي ".
وتابعت مروة ناجي:" كنت مرتبطة بعقود اثناء مشاركتي في برنامج ذا فويس وتلقيت عروض كثيرة".
وأكملت مروة ناجي:" تعبت بعد غناء أغنية برضاك في« the voice» وتم علاجي بطريقة خاطئة وعانيت من التهاب رئوي حاد ودخلت العناية المركزة 10 أيام".
ولفتت مروة ناجي:" زادت الاعراض على جسدي ومكنتش بشوف ولادي لمدة 3 شهور، وبعد رحلة العلاج دخلت مجال التمثيل في بطولة مسلسل مع جمال العدل".