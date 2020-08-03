بعد غناء برضاك في the voice.. مروة ناجي: جالي التهاب رئوي حاد ودخلت العناية 10 أيام

قالت المطربة مروة ناجي ، إنها غير راضية عن إدارة موهبتها في مجال الغناء.





وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" بعد نجاحي الكبير في برنامج " ذا فويس" تواصل معي كل شركات الإنتاج في العالم العربي ".





وتابعت مروة ناجي:" كنت مرتبطة بعقود اثناء مشاركتي في برنامج ذا فويس وتلقيت عروض كثيرة".





وأكملت مروة ناجي:" تعبت بعد غناء أغنية برضاك في« the voice» وتم علاجي بطريقة خاطئة وعانيت من التهاب رئوي حاد ودخلت العناية المركزة 10 أيام".



