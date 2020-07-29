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فن

مروة ناجى تطرح عايشة بيك بالتزامن مع عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
طرحت المطربة مروة ناجي  فيديو كليب "عايشة بيك " عبر قناتها على "يوتيوب". 

ويحمل كليب "عايشة بيك" الطابع الرومانسي ، وأغنيته من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان.

كما تستعد مروى ناجي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت وبختك" خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "أنت وبختك" من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل.

يذكر أن الشاعر أحمد المالكي، يتعاون مع المطربة مروى ناجي، في أغنية  بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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مروة ناجي تستعد لطرح أغنية عايشة بيك خلال أيام

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