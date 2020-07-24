مروة ناجي تستعد لطرح أغنية عايشة بيك خلال أيام

تستعد الفنانة مروة ناجي ، لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "عايشة بيك" خلال الاأيام المقبلة،حيث انتهت من البوستر الخاص.





أغنية "عايشة بيك" كلمات هاني عبد الرحمن إبراهيم، والحان محمد صبري، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.





كما تستعد مروى ناجي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت وبختك" خلال الفترة القليلة المقبلة.





أغنية "أنت وبختك" من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل.





يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.



