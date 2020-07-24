AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مروة ناجي تستعد لطرح أغنية عايشة بيك خلال أيام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:22 م
مروى ناجي
مروى ناجي
Advertisements
آيه عاطف
تستعد الفنانة مروة ناجي، لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "عايشة بيك" خلال الاأيام المقبلة،حيث انتهت من البوستر الخاص.

أغنية "عايشة بيك" كلمات هاني عبد الرحمن إبراهيم، والحان محمد صبري، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

كما تستعد مروى ناجي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت وبختك" خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "أنت وبختك" من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل.

يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية  بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحها.. تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة للشمس

مروى ناجي تستعد لطرح أغنية بعنوان أنت وبختك

كلمات أحمد السقا.. محمد نور يستعد لطرح أغنية جديدة

ترشيحاتنا

مصرع شاب على يد زميله بسبب حساب المشاريب بالمحلة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها

حضرها 510 نواب.. حصاد جلسة البرلمان السرية لإرسال قوات خارج البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها