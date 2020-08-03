المقاولون العرب لـ صدى البلد: قطع إعارة أيمن حفني وعودته للمقاصة لهذا السبب

قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة، إن إدارة ذئاب الجبل قررت قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم وعودته إلى ناديه مصر المقاصة.





وكان المقاولون العرب قد استعار في يناير الماضي نجم الزمالك السابق أيمن فتحي.





وأضاف محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات خاصة لصدى البلد :" أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته.

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، وصنع خلالهم هدفًا واحدًا .



