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رياضة

المقاولون العرب لـ صدى البلد: قطع إعارة أيمن حفني وعودته للمقاصة لهذا السبب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:34 م
أيمن حفني
أيمن حفني
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محمد رشاد
قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة، إن إدارة ذئاب الجبل قررت قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم وعودته إلى ناديه مصر المقاصة.

وكان المقاولون العرب قد استعار في يناير الماضي نجم الزمالك السابق أيمن فتحي.

وأضاف محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات خاصة لصدى البلد :" أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته.
 
أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، وصنع خلالهم هدفًا واحدًا .

وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثًا عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة الاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.
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