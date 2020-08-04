استعدادا لطنطا.. إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة والاكتفاء بالتدريبات

ألغى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، أنتي تشاتشيتش، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق، بنظيره مصر المقاصة، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
وكانت إدارة بيراميدز، قد اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.
وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية بعد غد، الخميس، ويعود بداية من الجمعة؛ لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.