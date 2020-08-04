AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لطنطا.. إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة والاكتفاء بالتدريبات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:33 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
ألغى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، أنتي تشاتشيتش، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق، بنظيره مصر المقاصة، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وكانت إدارة بيراميدز، قد اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.

وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية بعد غد، الخميس، ويعود بداية من الجمعة؛ لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل معسكر مصر المقاصة المغلق في الإسماعيلية استعدادا للدوري

طوارئ فى المقاصة استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز

للمرة الرابعة .. المقاصة يجري مسحة كوورنا قبل انطلاق مبارياته الودية

استعدادا للدوري.. بيراميدز يواجه الزمالك والمصري وديا ببرج العرب 23 يوليو

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة وديا مساء اليوم

عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية

ترشيحاتنا

التعليم تحسم الجدل: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا .. وشوقي يوجه كلمة عبر السوشيال ميديا لتهنئة الأوائل

شاهد.. أضخم طائرة نقل في العالم تهبط في إسرائيل لنقل أنظمة صواريخ إلى أمريكا

لخسارة الوزن.. 8 نصائح فعالة يجب اتباعها في الرجيم

بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها

تقارير: بن شرقي يقرر مقاضاة إعلامي مصري لهذا السبب

بعد تناول أكلات عيد الأضحى .. 5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي

AdvertisementS

مجرد رقم .. تركي آل الشيخ يحتفل بـ عيد ميلاده برسالة مؤثرة

بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

شاهد.. وثيقة جديدة من ريال مدريد عن احتفال الأهلي بـ نادي القرن

تقارير: بن شرقي يقرر مقاضاة إعلامي مصري لهذا السبب

أخبار الأهلي.. حسن شاكوش يسبب أزمة فى النادي .. فايلر يحدد 3 أكتوبر موعدا للإياب أمام الوداد

رضا عبدالعال يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في فرق الدوري قبل أيام من استئناف البطولة

نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الفريق أمام المصري الخميس المقبل

المقاولون العرب لـ صدى البلد: قطع إعارة أيمن حفني وعودته للمقاصة لهذا السبب

تعليق عصام الحضري على وجوده بقائمة الأكثر ظهورا بتيشرت الأهلي في جميع البطولات

مدافع برشلونة: محمد صلاح وساديو ماني من أفضل مهاجمي العالم

بعد قرار الأهلي.. حكايات المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.. وماذا حققوا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور