استعدادا لطنطا.. إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة والاكتفاء بالتدريبات

ألغى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، أنتي تشاتشيتش، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق، بنظيره مصر المقاصة ، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.





وكانت إدارة بيراميدز ، قد اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.



