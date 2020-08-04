AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

5 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت وكالة الانباء الفرنسيةـ اليوم الثلاثاء، عن تسجيل منطقة أمريكا الجنوبية ومنطقة بحر الكاريبي، 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا يشكل أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، مؤكدا أن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا.

وأضاف تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية بشأن مستجدات كورونا، أن هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة، وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. ونأمل جميعًا في الحصول على عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكن أن تساعد في وقف العدوى".

واستطرد: " لكن هذا لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح في الوقت الحالي، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".

وتابع: "ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر.. لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية".

وطالب دول العالم بالالتزام بفحص وعزل وعلاج مرضى كورونا وتعقب وعزل المخالطين لهم، أما بالنسبة للأفراد فحثهم على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة والكمامات وتنظيف اليدين باستمرار حتى يتم السيطرة على الوباء وإنقاذ الأرواح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

الصحة العالمية: نتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بـ كورونا الأسبوع المقبل

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الجاسوس مرسي والإخوان روجوا لمشروعات «فنكوش».. وأول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تنظيم موسم الحج

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

ترشيحاتنا

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

بعد العيد.. نظام فعال لخسارة الوزن الزائد في أسبوع

5 حيل سريعة للتخلص من بق الفراش

تركيا تتطاول على البحرين بسبب الإمارات

صور حصرية .. خسائر وتلفيات سببها حادث حمو بيكا

خصها الله من بين الملايين.. الصورة الأكثر تداولا في موسم الحج هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور