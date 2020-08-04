5 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

كشفت وكالة الانباء الفرنسيةـ اليوم الثلاثاء، عن تسجيل منطقة أمريكا الجنوبية ومنطقة بحر الكاريبي، 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا يشكل أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، مؤكدا أن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا.





وأضاف تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية بشأن مستجدات كورونا، أن هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة، وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. ونأمل جميعًا في الحصول على عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكن أن تساعد في وقف العدوى".





واستطرد: " لكن هذا لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح في الوقت الحالي، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".





وتابع: "ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر.. لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية".





وطالب دول العالم بالالتزام بفحص وعزل وعلاج مرضى كورونا وتعقب وعزل المخالطين لهم، أما بالنسبة للأفراد فحثهم على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة والكمامات وتنظيف اليدين باستمرار حتى يتم السيطرة على الوباء وإنقاذ الأرواح.