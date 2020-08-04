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مرأة

لو خطوبتك قربت.. خبيرة أبراج تكشف لون الفستان المناسب لكل برج

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:47 ص
خبيرة أبراج تكشف
خبيرة أبراج تكشف لون الفستان المناسب لكل برج
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هاجر هانئ
فساتين الخطوبة أو السهرة من أكثر  الاشياء التي تحتار العديد من الفتيات في اختيارها سواء كانت في خطوبتها او دعوتها لحضور حفل زفاف و وبالأخص في اختيار الالوان التي تتناسب مع شخصيتها.

وفي هذا السياق كشفت خبيرة الابراج عبير فؤاد، عن ألوان  الفساتين التي تتناسب مع شخصية كل برج.

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-برج الحمل 
يعتبر اللون الأحمر بدرجاته المتعددة  من الألوان التي تتناسب مع فتيات برج الحمل وذلك لأنه من الأبراج النارية التابعة لكوكب المريخ الذي يسمي بالكوكب "الأحمر".
 
-برج الثور 
من الأبراج الترابية التى تعشق الطبيعة و الخضرا لذلك يعتبر اللون الأخضر من الألوان المناسبة جدا لشخصية فتيات برج الثور، بالإضافة إلى أن تنجذب فتيات هذا البرج لنقوشات وألوان الورد.

-برج الجوزاء 
اللون الأصفر فهو من الألوان التى تعبر عن شخصية برج الجوزاء، بالإضافة إلى اللون الفضي أيضا.

-برج السرطان 
من أكتر الألوان التى تتناسب هو اللون الأبيض و بالأخص التصميمات المزينة باللؤلؤ فهى من الأشياء التى تتناسق مع فتيات برج السرطان.


-برج الأسد
تفضل فتيات برج الأسد لفت الأنظار حول أناقتها فيعتبر اللون الذهبي و الأصفر و البرتقالي من الألوان التى تتناسب مع شخصية هذا البرج.

-برج العذراء
من الأبراج الترابية التى تعشق الألوان التى لها علاقة بالطبيعة، فمن الألوان التى تتناسب مع شخصية فتيات برج العذراء هو اللون الزيتي و اللون البني و البيج، وأحيانا اللون الكحلي و الأزرق.

-برج الميزان 
يسيطر على مواليد برج الميزان كوكب فينوس الذى يعبر عن الجمال و الحب، فتهتم فتيات الميزان بأناقتهم و الألوان الهادئة التى تعبر عن الأنوثة بداية من اللون البيبي بلو حتى اللون الكحلي بالإضافة إلى الألوان الباستيل فهى تتناسب مع مواليد الميزان.

-برج العقرب 
تعشق فتيات برج العقرب الألوان القوية و الصاخبة مثل اللون الأحمر و النبيتى، بالإضافة إلى اللون الأسود لأن يميل مواليد هذا البرج تميل إلى الغموض.

-برج القوس
تفضل فتيات برج القوس الألوان الزاهية فهم يتمتعون بروح التفاؤل، فيعتبر  اللون الموف بدرجاته و الكحلي و الأزرق.

-برج الجدي
تتمتع فتيات برج الجدي بشخصية قوية لذلك يعتبر اللون الفضي و الرمادي من أكثر الألوان التى تتناسب مع مواليد هذا البرج.

-برج الدلو
تفضل مرأة الدلو أن تكون مميزة فاللون التركواز مناسب لشخصية الدلو بالإضافة إلى اللون الأزرق بجميع درجاته.

-برج الحوت
ألوان البحر من أكثر الدرجات المناسبة لفتيات برج الحوت، واللون الأخضر البحري أيضا  يتناسب بشكل كبير على مواليد برج الحوت.

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