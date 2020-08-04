لو خطوبتك قربت.. خبيرة أبراج تكشف لون الفستان المناسب لكل برج

فساتين الخطوبة أو السهرة من أكثر الاشياء التي تحتار العديد من الفتيات في اختيارها سواء كانت في خطوبتها او دعوتها لحضور حفل زفاف و وبالأخص في اختيار الالوان التي تتناسب مع شخصيتها.
وفي هذا السياق كشفت خبيرة الابراج عبير فؤاد، عن ألوان الفساتين التي تتناسب مع شخصية كل برج.
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-برج الحمل
يعتبر اللون الأحمر بدرجاته المتعددة من الألوان التي تتناسب مع فتيات برج الحمل وذلك لأنه من الأبراج النارية التابعة لكوكب المريخ الذي يسمي بالكوكب "الأحمر".
-برج الثور
من الأبراج الترابية التى تعشق الطبيعة و الخضرا لذلك يعتبر اللون الأخضر من الألوان المناسبة جدا لشخصية فتيات برج الثور، بالإضافة إلى أن تنجذب فتيات هذا البرج لنقوشات وألوان الورد.
-برج الجوزاء
اللون الأصفر فهو من الألوان التى تعبر عن شخصية برج الجوزاء، بالإضافة إلى اللون الفضي أيضا.
-برج السرطان
من أكتر الألوان التى تتناسب هو اللون الأبيض و بالأخص التصميمات المزينة باللؤلؤ فهى من الأشياء التى تتناسق مع فتيات برج السرطان.
-برج الأسد
تفضل فتيات برج الأسد لفت الأنظار حول أناقتها فيعتبر اللون الذهبي و الأصفر و البرتقالي من الألوان التى تتناسب مع شخصية هذا البرج.
-برج العذراء
من الأبراج الترابية التى تعشق الألوان التى لها علاقة بالطبيعة، فمن الألوان التى تتناسب مع شخصية فتيات برج العذراء هو اللون الزيتي و اللون البني و البيج، وأحيانا اللون الكحلي و الأزرق.
-برج الميزان
يسيطر على مواليد برج الميزان كوكب فينوس الذى يعبر عن الجمال و الحب، فتهتم فتيات الميزان بأناقتهم و الألوان الهادئة التى تعبر عن الأنوثة بداية من اللون البيبي بلو حتى اللون الكحلي بالإضافة إلى الألوان الباستيل فهى تتناسب مع مواليد الميزان.
-برج العقرب
تعشق فتيات برج العقرب الألوان القوية و الصاخبة مثل اللون الأحمر و النبيتى، بالإضافة إلى اللون الأسود لأن يميل مواليد هذا البرج تميل إلى الغموض.
-برج القوس
تفضل فتيات برج القوس الألوان الزاهية فهم يتمتعون بروح التفاؤل، فيعتبر اللون الموف بدرجاته و الكحلي و الأزرق.
-برج الجدي
تتمتع فتيات برج الجدي بشخصية قوية لذلك يعتبر اللون الفضي و الرمادي من أكثر الألوان التى تتناسب مع مواليد هذا البرج.
-برج الدلو
تفضل مرأة الدلو أن تكون مميزة فاللون التركواز مناسب لشخصية الدلو بالإضافة إلى اللون الأزرق بجميع درجاته.
-برج الحوت
ألوان البحر من أكثر الدرجات المناسبة لفتيات برج الحوت، واللون الأخضر البحري أيضا يتناسب بشكل كبير على مواليد برج الحوت.