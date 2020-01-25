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بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين

السبت 25/يناير/2020 - 10:32 ص
تصميمات فساتين بالكنزات
تصميمات فساتين بالكنزات
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آية التيجي
نشر مصمم الأزياء المصري وليد خيري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا لمجموعة من الفساتين المصنوعة من الكانزات، كنوع مختلف من تصميماته المختلفة والمبتكرة.

وساهم في القيام بهذه التصميمات مجموعة مميزة من مصممي الأزياء الشباب خلال تدريبهم في المعهد البريطاني، ومنهم: آية فؤاد، وفاطمة عبد الدايم، وهبة بكر، وعلياء أبو الوفا حافظ، ونسرين عيد، و هالة عصام، وهيثم لطفي، و ميرو هاودك، و إنجي عبد الظاهر، ومرفت الكرمة، و إنجي عادل العسال، و نورة مكرم، و منى محمد عماد، و عبير النزوري، و خلود محسن، و داليا منيمن محمد.

وعلق مصمم الأزياء وليد خير على الصورة، "إننا جميعا نحب الموضة ولا يوجد حدود لشغفنا بالموضة".

واستخدم في هذه المجموعة الكانزات على كامل الفساتين، مع تداخل بعض الأقمشة البسيط، حيث أبدع كل مصمم أزياء مشارك في المجموعة بـ استخدام الكانزات بطريقة مميزة، ليبز من التصميم بطريقة عصرية ومختلفة للغاية.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل التصميمات..
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
بالكانزات.. مصمم أزياء يفاجئ رواد السوشيال ميديا بمجموعة مميزة من الفساتين
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