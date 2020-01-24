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بهيج حسين يوضح تفاصيل تحول مسابقة The big 5 إلى برنامج تليفزيوني.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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آية التيجي - حياة عبد العزيز - عدسة / صلاح مهدي
قال مصمم الأزياء بهيج حسين، إن مسابقة The big 5 سوف تصبح أحد أهم المسابقات التي تتبنى المواهب الجديدة في عالم الأزياء، حيث أنها سوف تتحول من مجرد مسابقة إلى برنامج تليفزيوني في القريب العاجل.

وتابع بهيج، خلال حضوره المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنطلاق وبدء مسابقة The big 5، أن أهم المعايير التي يبحث عنها هو الإبداع في المقام الأول وأن تكون تصميماته تعبر عن الشخصية، وليس البحث عن الشهرة، ومدى تقبله للنقض.


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وحضر المؤتمر الصحفي لمسابقة the big 5 كل من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، مصمم الأزياء المصري بهيج حسين.

وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي، ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.

وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتى إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى أحد أشهر فنادق القاهرة الكبرى.

وإليكم اللقاء من هنا..
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