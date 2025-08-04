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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بخطوات بسيطة.. طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات

في خطوات بسيطة.. طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
في خطوات بسيطة.. طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
عبد الفتاح تركي

طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات.. تشجع شركة ميتا مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام على دفع رسوم شهرية لإظهار إعلانات مخصَّصة أقل، أما المستخدم، الذي لا يرغب في دفع هذه الرسوم فسوف تظهر له الإعلانات المخصصة.

طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات

أوضح مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام تقوم بجمع معلومات عن سلوكيات تصفح الأعضاء لعدة أهداف، منها إظهار الإعلانات المخصصة، التي تتناسب مع اهتمامات المستخدم، غير أن المدافعين عن حقوق المستهلك ينتقدون الاستمرار في جمع هذه البيانات في حال قيام المستخدم بدفع الرسوم المطلوبة.

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بخطوات بسيطة.. طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات

خيارات إضافية

يمكن للمستخدم، الذي قرر استعمال فيسبوك وإنستجرام مجانًا مع ظهور الإعلانات، اتخاذ خيارات إضافية منذ نوفمبر 2024: 

الخيار الأول: ظهور الإعلانات المخصصة للغاية؛ إذ تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بتحليل سلوكيات الاستخدام على نحو شامل جدا.

الخيار الثاني: ظهور إعلانات أقل تخصصًا وأكثر عمومية؛ حيث يتم الاعتماد على البيانات الشخصية بدرجة أقل، ومع ذلك يجب توقع الكثير من الانقطاعات في الإعلانات.

في كلتا الحالتين أكد المركز الألماني أن القرارات تتعلق بما إذا كان يتم استعمال البيانات الشخصية لاختيار الإعلانات، وكيفية القيام بذلك، وبغض النظر عن اختيار المستخدم الدفع لعدم ظهور الإعلانات أو عدم دفع رسوم فإن شركة ميتا تواصل جمع بيانات مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وتستغلها لأغراضها التجارية الخاصة.

إعدادات الإعلانات

ويمكن للمستخدم الاطلاع على إعدادات الإعلانات الحالية وتغييرها في النظرة العامة على حساب المستخدم بشبكتي فيسبوك وإنستجرام، وقدَّم المركز الألماني لحماية المستهلك إرشادات للقيام بذلك خطوة بخطوة في متصفح الويب: 

  • انقر في أسفل الشريط الأيسر على الثلاث شرطات (المزيد).
  • انقر على قائمة «الإعدادات».
  • انقر على مربع «نظرة عامة على الحساب».
  • انقر على «تفضيلات الإعلان».
الفيسبوك
  • يمكن للمستخدم هنا النقر على المربع العلوي وتحديد ما إذا كان يرغب في استعمال شبكة إنستجرام مع دفع رسوم أو بشكل مجاني مع ظهور الإعلانات.
  • في حالة اختيار «الاستخدام المجاني مع الإعلانات»، فإنه يمكن النقر على الرمز X في أعلى الجانب الأيمن وإغلاق النافذة.
  • انقر الآن على نطاق »إعدادات الإعلانات».
  • انقر على «تجربة الإعلانات».
  • من خلال النقر هنا يتمكن المستخدم من الاختيار بين »الإعلانات المخصصة» و»الإعلانات الأقل تخصصًا».
  • في حالة الإعلانات المخصصة يتم استخدام جميع المعلومات، التي جمعتها شركة ميتا عن المستخدم، لإظهار الإعلانات المناسبة له.
  • في حالة الإعلانات الأقل تخصصا تعتمد شركة ميتا على بيانات أقل من المستخدم لإظهار الإعلانات، ومع ذلك قد يضطر المستخدم إلى مشاهدة مقاطع إعلانية قبل مواصلة تصفح شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب دي بي إيه.
  • فيما يلي خطوات تغيير الإعدادات الخاصة بإعلانات فيسبوك في المتصفح: 
  • انقر على صورة البروفايل أعلى الجانب الأيمن.
  • انقر على قائمة «الإعدادات والخصوصية».
  • انقر على مربع «نظرة عامة على الحساب» الموجود على اليسار.
  • انقر على «تفضيلات الإعلانات» في العرض العام الجديد الموجود على اليسار.
  • يمكن للمستخدم هنا النقر على المربع العلوي وتحديد ما إذا كان يرغب في استعمال شبكة فيسبوك مع دفع رسوم أو بشكل مجاني مع ظهور الإعلانات.
  • في حالة اختيار «الاستخدام المجاني مع الإعلانات»، فإنه يمكن النقر على الرمز X في أعلى الجانب الأيمن وإغلاق النافذة.
  • انقر الآن على نطاق «إعدادات الإعلانات».
  • انقر على «تجربة الإعلانات».
شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستجرام وواتساب

من خلال النقر هنا يتمكن المستخدم من الاختيار بين «الإعلانات المخصصة» و«الإعلانات الأقل تخصصًا».

في حال الإعلانات المخصصة يتم استخدام جميع المعلومات، التي جمعتها شركة ميتا عن المستخدم، لإظهار الإعلانات المناسبة له.

في حال الإعلانات الأقل تخصصًا تعتمد شركة ميتا على بيانات من المستخدم أقل لإظهار الإعلانات، ومع ذلك قد يضطر المستخدم إلى مشاهدة مقاطع إعلانية قبل مواصلة تصفح شبكة التواصل الاجتماعي.

وتطبق شركة ميتا رسوما شهرية نظير الوصول الخالي من الإعلانات لكل حساب عند فتحه في متصفح الإنترنت، ويتم حاليًّا التحقق من مدى صحة قرار »دفع الرسوم أو استخدام البيانات»، الذي تطبقه شركة ميتا على شبكتي فيسبوك وإنستاجرام، من الناحية القانونية من خلال إجراءات مختلفة.

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