إجراءات التعقيم بلجان الثانوية الأزهرية قبل أداء امتحان الصرف.. فيديو

استقبلت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الطلاب والطالبات صباح اليوم،لأداء امتحان مادة الصرف للقسم العلمي اليوم الثلاثاء.





ورصدت عدسة موقع صدى البلد، إجراءات التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، في معهد فتيات الخصوص، والتي شهدتها كذلك جميع اللجان على مستوى الجمهورية، حيث يتم استقبال الطلاب بالتعقيم والتطهير وقياس درجات الحرارة قبل الدخول وكذلك التفتيش بأجهزة الكشف على المعادن.





وترسل مشيخة الأزهر فرق متابعة لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، لضبط الامتحانات ورصد أي مخالفات.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.