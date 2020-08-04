AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكي لا يعتبر الطلب لاغيا.. الجيزة تعلن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:19 ص
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو  ١٥/٨/٢٠٢٠.


وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.


وقال محافظ الجيزة إنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.


وأضاف راشد أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.


وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.


وأشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.


وكان محافظ الجيزة عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزالة أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدم في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات أو الراغبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذا لتوجهات الدولة.. محافظ الجيزة يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز للتشديد على تكثيف حملات الإزالة

محافظ القليوبية يبحث آليات إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

بعد القاهرة.. هل تخفض الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء؟

قبل انتهاء المهلة.. محافظ القاهرة يطالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب

القاتل الصامت.. تعرف على أول أعراض مرض السكر

ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

AdvertisementS

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة