طريقة عمل فتة شاورما اللحم

تعد الشاورما احدي الاكلات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل فتة الشاورما اللحم.





المكونات:





نصف كيلو لحم مقطع شرائح رفيعه

معلقتان كبار صويا صوص

معلقة كبيرة بابريكا

ملح وفلفل اسود حسب الرغبه

معلقة كبيرة خل

رشة جوزة الطيب

رش قرفة ناعمة

معلقة كبيرة زبادى

معلقة كبيرة لية اختيارى

معلقتان كبار زيت لقلى اللحم





في وعاء نضع كل المكونات ونقلبها ثم نضيف اللحم وتترك لمدة ساعتين على الاقل

عيش لبناى مقطع ومحمر

او اى عيش تحبوه

الارز

كوبان ارز بسمتى

معلقة كبيرة كارى

معلقة صغيرة كركم

ورق لورى

حبهان

قرنفل

قرفه خشب

ليمون مجفف

ملح وفلفل اسود حسب الرغبه

مكعب مرقة

3 اكواب ماء

معلقة كبيرة زيت









الطريقة:





يغسل الأرز جيدا ثلاث مرات ويصفى في كل مرة ثم ينقع في الماء لمدة ساعة





حلة على النار نضع فيها الزيت ثم البهارات الصحيحة وعندما تظهر الرائحة ننزل بالماء ثم باقى البهارات تغلى ننزل بالارز ويترك حتى يتشرب يغطى ونخفض النار على الآخر وتترك لمدة 15 دقيقة ثم "نطفى" النار ويترك لمدة نصف ساعة دون أن نفتح الغطاء.





ممكن وضع ثومية او زبادى على الفتة

طريقه الزبادي

معلقتان كبار زبادى

رشة ملح

عصير نصف ليمونه

فص ثوم مفروم ناعم جدا

رشة زعتر اختيارى

رشة زيت الزيتون

رشة نعناع اخضر مفروم فرش

الثومية

كوب ماء

ربع كوب نشا

ربع ملعقه صغيره ممسوحة ملح ليمون

رشة ملح

4 فصوص ثوم مفروم ناعم جدا ومنقوع في ماء

بيضه

ثلث كوب زيت





الطريقة:





الماء على النار يغلى

نذوب النشا في قليل من الماء ننزل بيه على الماء المغلي مع التقليب حتى يثقل نطفى النار ويترك حتى يبرد تماما فى الكبة نضع النشا ثم البيض ونضرب نضيف ماء الثوم وملح الليمون ورشة الملح مع استمرار تشغيل الكبة ثم نضيف الزيت بالتدريج حتى الحصول على قوام كريمي









الشاورما





طاسة على النار نضع فيها الزيت ثم نضيف اللية

ثم نضيف اللحم بالتتبيلة ونقلب وتترك حتى تمام النضج ممكن اضافة خضرة بقدونس مفروم أو كسبرة أو بعد النضج بصل بالبابريكا