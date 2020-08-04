السجن المشدد من 3 لـ 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، ومعاقبة المتهم "كمال .ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين، لاتهامهما بالاتجار فى البشر، وهتك عرض الأطفال بالدقى.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع"،21 سنة، جامع قمامة، و " كمال.ا"، 15 سنة، طالب، حال كون المتهم الثانى طفلًا، تهمة إيواء المجنى عليهم الأطفال " م.ا"، و" م.ر"، و " م.ر"، بقصد استغلالهم تجاريًا فى أعمال التسول للحصول على ربح مادى مساسا فى حقهم من الحماية من الاتجار، بأن أجبروهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مادية كانوا يتحصلون عليها منهم لاحقًا على النحو المبيت بالتحقيقات.



