بدءا من الجمعة.. عرض برنامج الأكيل لـ مراد مكرم

تتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.





يعود برنامج "الأكيل" الذي يقدمه الإعلامي والفنان مراد مكرم لشاشة cbc sofra من جديد، بدءا من يوم الجمعة المقبل.وأعلن مراد مكرم،عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن البرنامج سيعرض يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة الخامسة والنصف، على شاشة cbc sofra.