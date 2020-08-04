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سيارات

12 سببا وراء استهلاك السيارة لوقود أكثر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:26 م
12 سبب وراء استهلاك
12 سبب وراء استهلاك السيارة لوقود أكثر
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منة الله عبد الحميد
يشكو السائقون من قلة ونفاذ الوقود بسرعة بالغة دون جدوى ويحتاجون إلى تفسير منطقي لنقصه، وتبدأ رحلة البحث في مراقبة خزان الوقود، ويتسألون هل سرعة السيارة هي السبب أم عوامل أخرى. 
لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نقص الوقود.

1- من أكثر الأشياء شيوعًا، التي تؤدي إلى استهلاك الوقود هو سعة المحرك كلما زادت سعته كلما استهلك وقودًا أكثر. 

2- اختلاف أنواع السيارات والتطور الهندسي والتكنولوجيا السريعة أدت إلى استهلاك وقود، غير منطقي أن نقارن سيارة ماركة معينة بماركة أخرى عنها.

3- الأمر المتروك في يد السائق هو التحكم في سرعة السيارة، فاذا سار بسرعة عالية وتوقف فجأة فهذه الحركة تؤدي إلى استهلاك وقود بصورة كبيرة. 

4- عند السير، احرص على عدم استعمال دواسة البنزين كأنها عجلة نضغط ونرفع حتى لا تستهلك وقود كثير، و حاول بقدر الامكان تثبيت وضع قدمك عليها حتى لا تستهلك بنزين كثير، وقم باستخدام مثبت السرعة. 

5- تلعب انسيابية السيارة، دورً هامًا، فإذ كانت انسيابية أكثر كلما أعطت اداء أفضل إنما لو وضعت حمل كبير على سقف السيارة يوثر ذلك على الانسيابية ويشكل الهواء حملًا كبيرًا على السيارة ويزيد استهلاك وقود  البنزين .

6- الوزن الكلي للسيارة كلما خف وزنها استهلكت بنزين أقل تخلص من الكراكيب الموجودة بداخل السيارة حتى لا تشكل حملًا ثقيلًا عليها.

7- استخدم الوقود المناسب لسيارتك حسب المصنع ما يقول نوع البنزين المفروض استخدامه.

8- عدد الكيلو مترات التي تسيرها السيارة، فالسيارة التي سارت 10000 تستهلك اكثر من السيارة التي مشت 2000 كيلو متر.

9- حالة المحرك ونظافته.

10- تقول الدراسات ان 15 % من استهلاك البنزين يرجع إلى عدم نفخ الإطارات جيدا وعدم ملائمة مقاس الإطار للسيارة يستهلك بنزين كثير ولابد ان تكون السيارة بها ترصيص جيد حتى لا تستهلك البنزين. 

11- التكييف كلما كان التكييف مفتوح زاد استهلاك البنزين ولذلك تنصح الدراسات بفتح النوافذ في داخل المدينة ونشغل التكييف على الطرق السريعة لان ضغط الهواء داخل السيارة على الطرق السريعة يستهلك بنزين أكثر من تشغيل التكييف.
12- المرتفعات والمنخفضات تزيد من استهلاك البنزين 

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