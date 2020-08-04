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برلمان

خطر على حياة المرضى.. برلمانية: لا يجوز التحويل من كليات الصيدلة للطب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:14 م
طلاب الطب
طلاب الطب
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أحمد أيمن
رفضت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترح التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يوافق أيضا على المقترح، نظرا لخطورته وتداعيات تطبيقه على الطلاب ومهنة الطب.


وأوضحت عبدالحليم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز الاستغناء عن السنة التمهيدية الخاصة بكلية الطب كما لا يمكن المساواة بين الدراسة داخل كلية الصيدلة ونظيرتها بالطب، حيث يختلف المنهجان، حيث تدرس الأولى قشور الطب وتركز على الدواء بشكل أساسي، فيما تتعمق الثانية في مهنة الطب والتشخيص والأمراض وإجراء العمليات الجراحية.


وتساءلت النائبة: "كيف يمكن المساواة بين طالب تعمق في دراسة الطب وبين طالب آخر لم يدرس منه إلا قشور؟ وكيف يمكن ائتمان طالب الصيدلة على سلامة وصحة المرضى خاصة الحالات الخطرة منهم؟".


ونوهت إلى أن هذا النظام كان معمولا به قبل ذلك من خلال إمكانية التحويل من كليات العلوم إلى الطب لكنه لم يستمر طويلا وتم إلغاؤه وحتى عندما كان مطبقا كان الطالب عند تحويله يعود إلى السنة التمهيدية لكلية الطب ويدرس المنهج من البداية".


وأكدت أنه لا يمكن تأهيل الطالب الصيدلي من خلال برنامج حتى يلتحق بكلية الطب بل يجب عليه دراسة الطب من البداية في السنة التمهيدي وما يتبعها من سنوات لاحقة حتى التخرج.


كان قد انتشر خبر عن صدور قرار من المجلس الأعلي للجامعات بشأن امكانية التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب البشري، وذلك فيما لا يزيد عن 100 طالب فقط لكل كلية طب ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو متبع حاليا في بعض كليات الطب.


شمل القرار استثناء الطلاب الراغبين في التحويل من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب إلى جانب السماح لكليات الطب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها في كليات الصيدلة وأقر المجلس أنه في حالة نجاح هذا النظام سيتم تعميمه على خريجي كليات الأسنان العام القادم وحسب استيعاب كل كلية.
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