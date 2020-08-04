خطر على حياة المرضى.. برلمانية: لا يجوز التحويل من كليات الصيدلة للطب





وأوضحت عبدالحليم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز الاستغناء عن السنة التمهيدية الخاصة بكلية الطب كما لا يمكن المساواة بين الدراسة داخل كلية الصيدلة ونظيرتها بالطب، حيث يختلف المنهجان، حيث تدرس الأولى قشور الطب وتركز على الدواء بشكل أساسي، فيما تتعمق الثانية في مهنة الطب والتشخيص والأمراض وإجراء العمليات الجراحية.









وتساءلت النائبة: "كيف يمكن المساواة بين طالب تعمق في دراسة الطب وبين طالب آخر لم يدرس منه إلا قشور؟ وكيف يمكن ائتمان طالب الصيدلة على سلامة وصحة المرضى خاصة الحالات الخطرة منهم؟".









ونوهت إلى أن هذا النظام كان معمولا به قبل ذلك من خلال إمكانية التحويل من كليات العلوم إلى الطب لكنه لم يستمر طويلا وتم إلغاؤه وحتى عندما كان مطبقا كان الطالب عند تحويله يعود إلى السنة التمهيدية لكلية الطب ويدرس المنهج من البداية".









وأكدت أنه لا يمكن تأهيل الطالب الصيدلي من خلال برنامج حتى يلتحق بكلية الطب بل يجب عليه دراسة الطب من البداية في السنة التمهيدي وما يتبعها من سنوات لاحقة حتى التخرج.







