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رياضة

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الإنتاج ونادي مصر.. وتحذير شديد اللهجة من الإهمال الطبي وعقوبات مغلظة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي أجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

وقال المهندس حسام الزناتي، مدير مسابقات الاتحاد، إن حالة فريق الإنتاج الحربي تعد استثنائية، حيث وصل عدد الإصابات إلى ١٩ فردًا، ما بين لاعبين وفنيين وإداريين، إضافةً إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، وجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة أثناء المسابقة لأنها كانت ستؤثر على عدد أكبر من المباريات.

وأضاف "الزناتي"، أن تأجيل مباراة الإنتاج ومصر إف سي لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات وانتظام المسابقة، حيث إن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى، فضلا عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور الـ 16، مما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة.
 
وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلًا نظرًا لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار.

وكان الاتحاد المصري قد فضَّل عدم التسرع في اتخاذ قرار التأجيل الا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين من الإنتاج الحربي لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها.

وقرر الاتحاد المصري إجراء مسحات لثلاثة وثلاثين فردًا من كل فريق قبل كل مباراة بـ ٤٨ ساعة بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، وهو ما يعطي الفرصة لجميع الأندية لإخضاع أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمسحة قبل كل مباراة تحسبًا لظهور حالات ايجابية في التحاليل وبذلك يكون لدى الاندية فرصة لاستبدال اللاعبين المُصابين إن وجدوا، علما أنه لن يتم السماح نهائيًا لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتواجد في قائمة اللقاء أو في منطقة المسابقات (غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب) حفاظاَ على سلامة جميع أفراد المنظومة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ظهور هذا الكم من الإصابات في صفوف فريق واحد يُعد اهمالًا طبيًا ، ومن هذا المنطلق تقع المسئولية على عاتق كل نادٍ في العمل على تطبيق الإجراءات الطبية بشكل كامل للحفاظ على سلامة الجميع وعدم الاضرار بالمسابقة، مما يستوجب على جميع الأندية اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية لتجنب حدوث إصابات بأعداد كبيرة حتى لا تُصبح الأندية عُرضة لعقوبات مُشددة أسوةً بما تم العمل به في مختلفة الدول التي شهدت حالات مماثلة. 

وأوضح الاتحاد أن تأجيل المباريات لن تتم مناقشتها إلا في الحالات التي يرى الاتحاد المصري دون غيره ضرورة لذلك، كما سيتم توقيع عقوبات يحددها مجلس إدارة الاتحاد على الأندية المخالفة لأي من البروتوكولات الطبية وذلك بناء على تقارير اللجنة الطبية في هذا الشأن.
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