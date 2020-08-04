عبد الحفيظ: رمضان صبحي قد يغيب عن لقاء الأهلي وإنبي لهذا السبب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الأحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري.





وأوضح سيد عبد الحفيظ، أنه لن يتم الدفع به إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء؛ خاصةً أن إعارة اللاعب من هدرسفيلد الإنجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.





وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن النادي اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما أن التفاوض مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.



