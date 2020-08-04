تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور

شنت مديرية تموين الاقصر حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل اول وزارة التموين بالأقصر للمرور علي المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية وبرفقته ادارة التجارة الداخلية وادارة الرقابة التموينية والادارات التابعة للمديرية .









وذلك لمتابعة توافر السلع واحتياجات المواطن ايام عيد الاضحى المبارك و بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

















وأسفرت الحملة عن تحرير (123) محضرا ومخالفة تموينية خلال فترة العيد بمستوى المحافظة .









تم ضبط 60 قاروصة سجائر بدون فواتير وضبط 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء و ٥ محاضر غلق مخبز بلدي في المواعيد الرسمية مع حصر المبيعات و ٩ محاضر توقف مخبز بلدي مع حصر المبيعات اثناء فتره التوقف.





وكذلك تحرير 37 محضر عدم الإعلان عن الاسعار و تحرير 13 محضر خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير 19 محضرا شهاده صحية.









أيضا تم تحرير 12 محضر نظافة ومحضري نقص وزن و 12 محضر قائمه و ٤ محاضر مواعيد و محضر عدم وجود ماكينة و ٧ محاضر عدم وجود سجلات بالمخابز البلدية .









وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.