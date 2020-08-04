AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:19 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
Advertisements
شمس يونس
شنت مديرية تموين الاقصر حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل اول وزارة التموين بالأقصر للمرور علي المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية  وبرفقته ادارة التجارة الداخلية  وادارة الرقابة التموينية والادارات التابعة للمديرية .


وذلك لمتابعة توافر السلع واحتياجات المواطن ايام عيد الاضحى المبارك وبناء على تعليمات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين و المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.




وأسفرت الحملة عن تحرير  (123) محضرا ومخالفة تموينية خلال فترة العيد بمستوى المحافظة .


تم ضبط  60 قاروصة سجائر بدون فواتير وضبط 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء و ٥ محاضر غلق مخبز بلدي في المواعيد الرسمية مع حصر المبيعات  و ٩ محاضر توقف مخبز بلدي مع حصر المبيعات اثناء فتره التوقف.

 
وكذلك تحرير 37 محضر عدم الإعلان عن الاسعار و تحرير 13 محضر خبز  غير مطابق للمواصفات  وتحرير 19 محضرا شهاده صحية.


أيضا تم تحرير 12 محضر نظافة  ومحضري نقص وزن  و 12 محضر قائمه  و ٤ محاضر مواعيد و محضر عدم وجود ماكينة  و ٧ محاضر عدم وجود سجلات بالمخابز البلدية .


وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
تحرير 123 محضرا ومخالفة تموينية في الأقصر .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال فترة العيد..تموين الأقصر تحرر 77 مخالفة للمخابز ..صور

إنتاج 76.6 مليون رغيف فى مايو.. تموين الأقصر تحرر 494 محضرًا متنوعا

ضبط 324 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز بلدي في سنورس بالفيوم

ضبط 34 شيكارة دقيق و 3 آلاف لتر مياه مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالغربية

تحرير 167 محضرا وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة في سوهاج

حملة تموينية مكبرة بالأقصر

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

كارتيرون في ورطة قبل لقاء المصري

انفجار بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

حكم الشرع في النفقة المقررة على الزوج لزوجته.. دار الإفتاء توضح

انفجار بيروت.. مقتل 10 ومئات المصابين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع