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بعد انفجار بيروت.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية ..فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:08 م
أمين عام حزب الكتائب
أمين عام حزب الكتائب اللبنانية
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محمود محسن
أذاعت فضائية "الغد" العربي، تقريرا أفاد بمقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان؛ إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم بمرفأ بيروت.

وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية، إن "نجاريان" تُوفي متأثرا بإصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت "رويترز"، عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.
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