بعد انفجار بيروت.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية ..فيديو

أذاعت فضائية "الغد" العربي، تقريرا أفاد بمقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان؛ إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم بمرفأ بيروت.





وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية، إن "نجاريان" تُوفي متأثرا بإصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار مرفأ بيروت.





ونقلت "رويترز"، عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.



